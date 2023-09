Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,16 EUR an der Tafel.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 80,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 78,66 EUR. Bei 79,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.114 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 78,66 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 1,87 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

