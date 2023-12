Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 100,25 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 100,25 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,85 EUR. Bei 99,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.514 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. 42,39 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 96,67 EUR aus.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

