Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit negativen Vorzeichen

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 110,80 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 110,80 EUR. Bei 110,30 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.322 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 26,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,48 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,29 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Abschläge