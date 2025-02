Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 59,20 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 59,20 EUR nach oben. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 56,50 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 87.397 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Mit Abgaben von 25,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,684 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

