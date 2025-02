Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag tiefer

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 57,20 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 57,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 56,30 EUR. Bei 56,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 7.059 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 53,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 22,59 Prozent Luft nach unten.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,684 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,36 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

