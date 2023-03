Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 15:51 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 135,45 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,15 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 24.555 Stück.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR an. Gewinne von 11,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,75 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 167,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,65 Prozent auf 470,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 410,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 präsentieren. Am 06.05.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

