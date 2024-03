Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 119,40 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 119,40 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 9.057 Stück.

Bei 135,80 EUR markierte der Titel am 29.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 39,20 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 475,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

