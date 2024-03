Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 118,95 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 118,95 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.771 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 135,80 EUR erreichte der Titel am 29.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 12,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 63,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,13 EUR.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start leichter