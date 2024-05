Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt am Mittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 92,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,30 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 92,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.590 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 25,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 21,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,38 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,79 EUR je Aktie.

