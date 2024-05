Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 92,40 EUR.

Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich um 09:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 92,40 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 92,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 92,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 33,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,43 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

