Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 106,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 106,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 106,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.562 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 37,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2023 bei 96,20 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 10,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,60 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Aktie aus.

