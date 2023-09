Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 81,30 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 81,30 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,24 EUR. Zuletzt wechselten 20.875 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Gewinne von 75,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.12.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Aktie aus.

