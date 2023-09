Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 82,00 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 82,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 82,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,24 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.572 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 74,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

