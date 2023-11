Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Mit einem Wert von 86,76 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 86,76 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 87,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,22 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,22 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.959 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,53 Prozent. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Abschläge von 16,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,40 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,93 EUR je Aktie.

