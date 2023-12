Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 100,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 100,65 EUR. Bei 100,65 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 825 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,83 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 96,67 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren