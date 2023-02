Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Mittag

Um 12:06 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 127,45 EUR ab. Bei 127,45 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.993 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 18.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 17,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,75 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 25,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 167,50 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 10.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 470,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 410,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

