Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 111,55 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 111,55 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 111,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.633 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 20,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 34,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,29 EUR.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

