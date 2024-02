Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 110,85 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 110,85 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 110,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,35 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.848 Stück gehandelt.

Am 14.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,70 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 34,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 103,29 EUR.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen

TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX aktuell