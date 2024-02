Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Vormittag an

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 112,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 112,60 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 112,95 EUR zu. Bei 112,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.583 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 140,45 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 19,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,29 EUR an.

Am 09.02.2024 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,87 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

