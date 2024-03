Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag behauptet

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 119,40 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 119,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,70 EUR. Bei 118,55 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 6.947 Stück.

Bei einem Wert von 128,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,13 EUR.

Am 09.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

