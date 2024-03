Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 119,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 119,50 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 119,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 379 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 128,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

