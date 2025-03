Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 65,55 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 65,55 EUR abwärts. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.820 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 82,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 48,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,58 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

