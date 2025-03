Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag schwächer

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.200 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,19 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,60 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,58 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

