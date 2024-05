Carl Zeiss Meditec Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 92,05 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 92,05 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.099 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 21,13 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 106,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX sackt nachmittags ab

Carl Zeiss Meditec-Aktie sehr schwach - Unterstützung hält noch