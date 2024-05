Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 91,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 91,75 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 91,70 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 92,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.095 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,38 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

