Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 96,88 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 96,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,12 EUR. Zuletzt wechselten 63.607 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 33,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,70 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 145,20 EUR.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 09.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,99 EUR im Jahr 2023 aus.

