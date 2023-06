Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,54 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 5.827 Stück.

Am 06.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 49,63 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20 EUR an.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,22 EUR umgesetzt, gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 09.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten

Carl Zeiss Meditec-Aktie deutlich tiefer: Carl Zeiss Meditec bestätigt im April gesenkte Jahresprognose

Ausblick: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel