Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 104,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 104,75 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,60 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.859 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 96,20 EUR fiel das Papier am 28.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 139,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

