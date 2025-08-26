Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,60 EUR.
Um 09:05 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 43,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,92 EUR. Bei 43,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.121 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,696 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 53,39 EUR.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.
