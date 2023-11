Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Mittag

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 85,22 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 85,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 85,00 EUR. Bei 86,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 12.570 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 67,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 17,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

