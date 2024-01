Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 100,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,00 EUR. Bei 97,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.854 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (72,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,76 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,86 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Am 09.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

