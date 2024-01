Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 96,42 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 96,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 96,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.658 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gewinne von 48,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 32,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,86 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2024 erfolgen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

