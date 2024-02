Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 112,60 EUR nach oben.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 112,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 112,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.596 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 140,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,52 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,29 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

