Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Plus

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 113,35 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,80 EUR. Mit einem Wert von 111,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.257 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 35,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 103,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

