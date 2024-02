Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Vormittag Boden gut

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 112,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 112,50 EUR. Bei 112,60 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 111,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.606 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 19,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 35,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,29 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 475,00 EUR gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,87 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

