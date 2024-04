Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 100,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 100,30 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,10 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,30 EUR ab. Bei 100,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 14.919 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

