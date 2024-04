Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 100,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 100,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,80 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 991 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 18,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,89 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen