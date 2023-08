Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 91,06 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 91,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 91,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.449 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,76 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,49 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.12.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

