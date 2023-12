Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 98,80 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 98,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 98,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.824 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 44,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 96,67 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

