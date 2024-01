Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 99,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 99,96 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 99,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,20 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 34.260 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 27,37 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.02.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert zum Handelsende

Carl Zeiss Meditec-Aktie dreht ins Plus: Carl Zeiss Meditec kauft Aktien für bis zu 150 Mio. Euro zurück