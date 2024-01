Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 100,75 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 100,75 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,20 EUR aus. Bei 101,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.897 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 98,86 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,82 EUR je Aktie belaufen.

