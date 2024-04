Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 99,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 99,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 99,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.292 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 23,87 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 110,89 EUR.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 475,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 470,30 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

