Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 100,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 100,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 100,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.016 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 18,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 27,69 Prozent wieder erreichen.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

