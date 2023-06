Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 97,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 97,40 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,84 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.940 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 145,95 EUR markierte der Titel am 06.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 49,85 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 1,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

