Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 91,00 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 91,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 90,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.516 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2023 auf bis zu 86,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: UBS senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Berenberg senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht