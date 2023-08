Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 91,64 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 91,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 91,50 EUR. Bei 91,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.158 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,77 Prozent hinzugewinnen. Am 25.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,06 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 6,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,20 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Am 06.12.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

