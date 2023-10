Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Montagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 75,64 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 75,64 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 76,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,72 EUR. Zuletzt wechselten 11.421 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 4,02 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.12.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen