Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 84,08 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 84,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 84,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.538 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 15,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags