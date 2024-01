Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 98,64 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 98,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 97,80 EUR ein. Bei 98,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 30.746 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,72 Prozent. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,86 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 vorlegen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

