Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag im Ausverkauf

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,5 Prozent auf 60,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 7,5 Prozent im Minus bei 60,75 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,55 EUR ab. Bei 63,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 59.762 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,93 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,692 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,58 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

